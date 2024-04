Siracusa, tenta di rubare in due villette: un furto riesce, l’altro no

Avrebbe rubato una bicicletta elettrica e avrebbe tentato un altro furto. A Siracusa, nella frazione Belvedere, un 49enne è stato denunciato dai carabinieri per furto e per tentato furto in abitazione. L’uomo sarebbe entrato in una villetta di Belvedere e avrebbe rubato una bicicletta elettrica del valore di oltre mille euro. Utili all’indagine le immagini del sistema di videosorveglianza. L’uomo, inoltre, avrebbe tentato un secondo furto.

Dopo aver scavalcato il muro di cinta di un’altra villetta, infatti, il 49enne avrebbe tentato di rubare una pompa sommersa, ma sarebbe fuggito nel momento in cui sarebbe stato sorpreso dal proprietario. Per l’uomo – che per un tentativo di estorsione commesso nel 2016 sta scontando un obbligo di dimora – è stato emesso il provvedimento dell’obbligo di firma.