Belpasso, ancora un minorenne trovato in strada con un coltello

22/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora un minorenne trovato a girare con un coltello: stavolta succede a Belpasso, nel Catanese. Dove i carabinieri, durante un controllo del territorio in auto, lungo via Vittorio Emanuele, hanno notato due ragazzi che camminavano a piedi vicino a un bar. Uno dei due, un 14enne, alla vista dell’auto dei militari, ha avuto una reazione nervosa: cambiando direzione di fretta ed entrando nell’attività. Un gesto che ha insospettito i carabinieri, tanto da decidere di raggiungerlo. Entrati al bar, però, del ragazzo non c’era traccia. Si era nascosto in bagno, forse per disfarsi del coltello con lama da 10 centimetri che gli è stato trovato in mano, con il marsupio aperto. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri e il ragazzino denunciato.

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