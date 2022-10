Belpasso, è iniziata la settima sagra del Ficodindia dell’Etna Dop. Degustazioni, show cooking e musica

A Belpasso è stata inaugurata la 7° sagra del Ficodindia dell’Etna Dop. La manifestazione, in programma fino a domani, domenica 16 ottobre, torna ad animare la villa comunale Nino Martoglio dopo 2 anni di stop forzato a causa dell’emergenza covid 19. Una tre giorni di eventi, spettacoli e degustazioni per rendere omaggio al ficodindia, frutto tipico e largamente apprezzato non solo per il suo gusto, ma anche per le sue caratteristiche organolettiche che tanto fanno bene alla salute. Un frutto, il ficodindia, che viene largamente utilizzato anche dall’industria farmaceutica e dal mondo del beauty e del benessere. Per tutti questi motivi e non solo, l’amministrazione del sindaco Daniele Motta, con il suo vicesindaco con delega al Turismo, Tony Di Mauro, insieme alla Proloco di Belpasso e con il contributo di giunta e consiglieri, sono convinti che bisogna continuare a puntare su questa sagra come momento di valorizzazione di un frutto dal valore enorme, e come volano di rilancio dei prodotti tipici, del territorio e dell’intera città di Belpasso.

Dopo la partecipatissima inaugura zione di ieri, oggi e domani a Belpasso continua la Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP, in programma presso la villa comunale Nino Martoglio. Fittissimo il programma di appuntamenti. In programma degustazioni e show cooking; un convegno sull’importanza delle proprietà del ficodindia; un laboratorio del gusto; un’estemporanea di pittura e il Concorso EtnaDulce con il premio della Critica dedicato a Turi Piana; e ancora le visite guidate. Sarà, inoltre, un’edizione all’insegna della musica con gruppi di forte richiamo. Presenti anche molte aziende, produttori locali e artigiani.

Programma sabato 15 Ottobre

Ore 9,30 apertura stand; ore 10 degustazione e visita guidata ai musei “Bruno e Mechanè” presso Polo Museale – Via II Retta Levante, 177; ore 10/12 visita alla torre campanaria presso Chiesa Madre M.SS. Immacolata a cura del gruppo Giò Frates (prenotazione obbligatoria); ore 17.30 conferenza “Ficodindia: una coltivazione sostenibile per salvare gli ecosistemi a rischio desertificazione” a cura del Consorzio OP. Euroagrumi – Biblioteca Comunale R. SAVA; ore 19.00 Aula Consiliare – Laboratorio del gusto sull’evoluzione del ficodindia, alla scoperta dei migliori abbinamenti enologici a cura dell’Onav ; ore 19 degustazione riso al Ficodindia a cura dell’Istituto Alberghiero Rocco Chinnici – Nicolosi; ore 20 “Cut Lish” in concerto; ore 21.30 “Falsi d’Autore” in concerto.