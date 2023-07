Belpasso, scoperta discarica di rifiuti con un elicottero

Un 27enne di Belpasso, nel Catanese, è stato denunciato per abbandono di rifiuti, gestione non autorizzata e combustione illecita, mentre l’area interessata è stata sequestrata. Tutto è partito da un’attività di sorvolo nel territorio – in contrada Rubino – dove i carabinieri hanno notato la presenza di una discarica di rifiuti all’interno di un fondo agricolo privato. Dopo un sopralluogo è stata confermata la presenza di una grande quantità di materiali ferrosi, di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cumuli di materiali plastici e resinosi, vasche in eternit e alcuni veicoli usati per il trasporto. Il denunciato, figlio del proprietario del terreno, avrebbe anche ammesso le proprie responsabilità.