Belmonte Mezzagno, il sindaco: i lavori per la Sp37 continuano anche dopo l’arresto del commissario Croce

Prosegue l’iter per la riapertura della strada provinciale 37 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela, interrotta dopo la frana che ha creato seri danni alla galleria paramassi. «Il nuovo commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, Salvatore Lizzio, ha trasmesso al Comune il decreto commissariale 479 del 28 marzo 2024, con il quale si è proceduto alla conferma dell’incarico relativo all’acquisizione della progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di Sp 37 di Gibilrossa che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi».

Lo comunica il sindaco di Belmonte Mezzagno Maurizio Milone. «Dopo che era finito agli arresti domiciliari l’ex commissario contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, Maurizio Croce, accusato di corruzione e finanziamenti illeciti, si temeva una brusca frenata pre la provinciale che collega Ciaculli (Palermo) con Gibilrossa e Belmonte Mezzagno, chiusa al traffico dal 2 novembre 2021 – aggiunge il sindaco -. L’immediata nomina da parte del presidente della Regione di Salvo Lizzio in sostituzione di Croce, ha messo a riparo dalla dilatazione dei tempi. L’importo dei lavori è di sei milioni e 850 mila euro. La progettazione è stata affidata alla Pro Geo progettazione geotecnica del rappresentate legale ingegnere Fabio Cafiso».

La società ha 30 giorni per la redazione del progetto. «L’amministrazione comunale – conclude il sindaco – continuerà a a vigilare fino alla realizzazione definitiva dei lavori».