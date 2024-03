Arresto Maurizio Croce, Cateno De Luca: «Mostri rispetto per la città e si dimetta da consigliere»

«Maurizio Croce mostri rispetto per la città di Messina e rassegni le proprie dimissioni da un ruolo che non ha mai onorato in consiglio comunale». Lo ha detto Cateno De Luca, sindaco di Taormina, deputato all’Assemblea regionale siciliana ed ex primo cittadino messinese, commentando la notizia dell’arresto dell’ex commissario per il dissesto idrogeologico in Regione. «Chiedo a tutte le forze politiche di centrodestra, che lo hanno sostenuto come candidato sindaco della città alle scorse Amministrative e che nelle ultime settimane hanno votato contro la delibera di decadenza per le assenze registrate da Croce in consiglio – ben 159 assenze su 167 sedute – di battere un colpo». «Cosa hanno avuto in cambio – prosegue De Luca – per continuare a giustificare la sua presenza in un consiglio comunale nei confronti del quale non ha mai mostrato il minimo rispetto istituzionale, snobbandolo costantemente con le sue assenze?».

Nel maggio 2023 Croce ha sfiorato l’elezione a presidente del consiglio comunale di Messina. «È chiaro – dice il sindaco di Taormina – che il suo obiettivo era quello di ricoprire un ruolo che gli consentisse di condizionare l’azione amministrativa del sindaco Basile e quindi anche di Cateno De Luca», dice parlando di sé in terza persona. «Croce – continua – di professione fa il gestore di miliardi attraverso i ruoli che ha sempre ricoperto indipendentemente dal colore politico del governo, prima infatti con Raffaele Lombardo, poi Rosario Crocetta, Nello Musumeci e in ultimo Renato Schifani. Evidentemente negli ambienti che contano, e che non sono solo quelli politici, Maurizio Croce è noto come l’amico di tutti».