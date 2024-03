Belize, sparatoria al mercato: uccisa una 43enne di Siracusa, feriti i due figli piccoli

Due persone uccise e due bambini feriti. Questo il bilancio di una sparatoria avvenuta martedì scorso nella piazza del mercato della città di Belmopan, in Belize, nei Caraibi. Una delle due vittime è Laura Fiorito, 43 anni, casalinga originaria di Siracusa. Chi ha allertato i soccorsi ha riferito di diversi spari. Quando gli agenti sono arrivati sul posto quattro persone erano già state trasferite al Western Regional Hospital. Fiorito è morta in seguito alle ferite riportate, così come Megan Petkau Klassen, 8 anni. Stabili invece le condizioni degli altri due feriti, che sono i figli della donna: Tristan Lopes, 7 anni, e Sarah Lopes, 11 anni.

Le indagini della polizia hanno portato a identificare e arrestare due uomini: Robert Joseph, 59 anni, e suo figlio David Fritzner Joseph, 22 anni. Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero incontrati, come mostrato anche da alcune riprese dei sistemi di video sorveglianza, con la vittima e il marito Salvatore Lopes nella piazza del mercato. Robert Joseph ha estratto improvvisamente una pistola per poi sparare diverse volte. Coinvolgendo anche i tre bambini, che si trovavano nelle vicinanze. Secondo il racconto dei testimoni, l’uomo avrebbe sparato alla donna mentre questa cercava di fuggire. Dopo averla colpita, avrebbe rivolto l’arma verso i bambini, anche loro intenti a scappare.

Dalle immagini di una vicina telecamera, la polizia avrebbe ricostruito come il piano dell’uomo fosse premeditato. All’arrivo nella piazza del mercato, Robert Joseph si sarebbe diretto subito verso la famiglia, stringendo la mano alla coppia che gli chiedeva cosa stesse facendo lì. Dopo di che, mentre Fiorito e il marito mangiavano un gelato, ha estratto l’arma, sparando prima a Salvatore Lopes e, mancandolo, si è diretto verso Laura Fiorito, esplodendo un colpo a distanza ravvicinata. Subito dopo avrebbe fatto fuoco verso i bambini. Per il rimpatrio della salma in Italia alcuni amici della coppia hanno avviato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia a coprire le spese. Salvatore Lopes su Facebook ha dedicato un ricordo alla moglie, attraverso un post con delle foto e dei video: «Vivrà nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo. Ha portato gioia e felicità a tante persone. Non ci sono lacrime che possono fermare il dolore che stiamo provando. Siamo stati sposati per oltre 20 anni e rimangono tanti bei ricordi e due bellissimi figli. Ci manchi tantissimo. Non poterti più stringere tra le nostre braccia è un dolore indescrivibile».