Beach soccer: contro Pisa, il Catania Bs cerca il 14esimo trofeo

Ancora tre giorni d’attesa per l’inizio della nuova stagione di Beach Soccer, che prenderà il via il 2 giugno a San Benedetto del Tronto con la sfida tra i campioni d’Italia del Pisa e il Catania Beach Soccer. Inizio scoppiettante tra le due formazioni che nelle ultime due stagioni hanno vinto tutto quello che era in palio e che nel giorno della festa della Repubblica si disputeranno la Supercoppa italiana.

Pronostici

I favori sono per i toscani di mister Matteo Marrucci e Gabriele Gori e, ex di turno, ma i rossazzurri proveranno a ripetere l’impresa della scorsa stagione quando conquistarono la loro sesta supercoppa battendo per 5-4 proprio i nerazzurri alla Beach Arena di Pescara. Un successo che il Catania BS vorrà certamente bissare per cominciare nel modo migliore la nuova stagione, ma soprattutto per mettere in bacheca il 14esimo trofeo della sua storia e ribadire di essere il club più titolato d’Italia.

Campionato

Venerdì non sarà solo il giorno della finale di Supercoppa, ma anche il giorno in cui prenderà il via il campionato di serieAon, che vedrà il Catania SSD del general manager Alessandro Di Benedetto inaugurare alle 14 la prima giornata del torneo contro il Città di Milano. Anche questa sfida sarà particolarmente interessante perché si affronteranno due società moderne e ambiziose. I lombardi la scorsa stagione hanno conquistato meritatamente la promozione nella massima serie. Gli etnei guidati dal duo di coach Giuffrida-Bonanno, al contrario, la serie A la frequentano da tempo e quest’anno proveranno a sorprendere tutti, anche grazie a una rosa molto più competitiva rispetto a quella degli anni passati, che al contempo potrà avvalersi di giocatori di valore ed esperienza come Davide Ardizzone e Alfio Chiavaro. Quello che è certo che anche quest’anno non mancheranno emozioni, sorprese e giocate spettacolari tipiche di questa disciplina sportiva. Entusiasmo che certamente sarà maggiore nel corso della seconda tappa che si giocherà a Catania da mercoledì 12 a sabato 15 luglio, giorno in cui andrà in scena il derby etneo.