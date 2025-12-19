Foto di associazione Rita Atria

Un furto di gasolio all’interno della base militare americana di Niscemi, nel Nisseno, nota per il Muos. È quello di cui si è reso protagonista un 37enne italiano, residente a San Cono, nel Catanese. Dipendente civile del governo Usa all’interno della base dove si trova il sistema di antenne satellitari della Difesa americana. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre rubava circa 40 litri di gasolio dalle cisterne della base. Non un caso isolato, come ricostruito poi da una perquisizione a casa sua. Dove i carabinieri – insieme alla polizia militare di Sigonella e agli agenti americani del Ncis – hanno trovato altri 400 litri di carburante, custoditi in 14 taniche da 20 e 30 litri. E anche un arredo da ufficio proveniente dal Muos. Oltre a nove fucili e due pistole, tutti sequestrati. Per il 37enne è scattato l’arresto, convalidato dal Tribunale di Gela.