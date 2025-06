Bandiera verde a Balestrate per il decimo anno consecutivo: merito delle spiagge a misura di bambino

Anche quest’anno Balestrate, nel Palermitano, si è aggiudicata la Bandiera Verde grazie alle proprie spiagge a misura di bambino. La prima volta è successo nel 2016, quindi, si tratta del decimo anno consecutivo ed è un obiettivo di cui vanno particolarmente fieri in paese. Infatti, a decidere quali spiagge sono realmente child friendly, per il 2025, sono stati 3.057 pediatri italiani e stranieri, che hanno selezionato 158 spiagge italiane, di cui 18 siciliane. «La Bandiera verde viene assegnata per alcune caratteristiche specifiche, sia naturali che per i servizi offerti – spiega Vito Rizzo, sindaco di Balestrate -.Chiaramente i pediatri assegnano questo riconoscimento in base ad alcuni parametri di sicurezza e comfort particolarmente importanti».

Parliamo, dunque, di acque poco profonde e pulite, assenza di scogli, e poi tutta una serie di servizi come la presenza costate dei bagnini, la possibilità di poter cambiare i bambini all’interno dei lidi, le aree gioco sia pubbliche che private. Il messaggio positivo sull’inclusività portata avanti da Balestrate, non riguarda soltanto le famiglie con bambini, perché l’obiettivo è quello di consentire a tutti di godere del mare e della spiaggia, nessuno escluso.

A tal proposito da diversi anni, il comune di Balestrate ha attrezzato una zona della spiaggia pubblica per i disabili, montando delle passerelle che consentono loro di fare il bagno a mare. Ovviamente il tutto è supervisionato dal personale medico e paramedico specializzato. «Quest’anno in Finanziaria all’Ars è stato approvato un emendamento che prevede un contributo economico per tutti quei comuni che attrezzano le spiagge pubbliche per agevolare la fruizione da parte dei disabili – ha precisato il sindaco di Balestrate-. Adesso, l’assessorato alle Autonomie Locali è in fase di emanazione dell’avviso per l’erogazione di questo contributo, che ci consentirà di ampliare il servizio che noi offrivamo già».

Il sogno dell’amministrazione, però, non può dirsi ancora concluso, perché da qualche anno tenta di dedicare due aree laterali alle famiglie con i cani, ma non c’è ancora riuscita: «Nel piano di utilizzo del demanio marittimo approvato tre anni fa, abbiamo previsto due aree attrezzate per i cani, una nelle spiaggia Ovest e l’altra a Est – ha concluso Vito Rizzo -. Purtroppo ancora non ci sono arrivate richieste in tal senso, ma speriamo che arrivino presto in modo tale da poter dare l’opportunità a tutti di andare a mare, anche a tutte quelle persone che non vogliono stare lontano dai propri animali».