Vittoria, bimbo di 18 mesi ustionato con acqua bollente

Un bimbo di 18 mesi è in fase di trasferimento, già intubato, al Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, in elisoccorso. Il piccolo è rimasto vittima di un incidente domestico a Vittoria (in provincia di Ragusa), investito dall’acqua bollente. Il piccolo, da una prima stima del personale sanitario che lo ha soccorso a Vittoria e stabilizzato per il trasferimento, avrebbe ustioni nel 45 per cento della superficie corporea. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente domestico.