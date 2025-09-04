La storia della bambina di due anni dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo

04/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Ce l’abbiamo fatta. La piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Ayeda, due anni, profuga con i genitori in Iran, è affetta da una grave malattia che richiede un urgente trapianto di fegato. Per lei si è mobilitata una rete di associazioni italiane e straniere che avevano lanciato un appello al ministro degli Esteri Antonio Tajani, per portarla in Italia per ricevere le cure necessarie a salvarle la vita

«Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita – ha scritto Schifani sul proprio profilo Facebook – Di fronte al grido di aiuto della piccola Ayeda e della sua famiglia la Sicilia non si è voltata dall’altra parte. Si è messa in moto una straordinaria mobilitazione umanitaria che – ha sottolineato il governatore – ha visto istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un solo obiettivo: salvare una vita. Sono certo che abbiamo messo Ayeda nelle migliori mani possibili e che l’accoglienza e la generosità dei siciliani sapranno accompagnarla in questo delicato percorso di cura e speranza», ha concluso il presidente Schifani.

