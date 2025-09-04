La storia della bambina di due anni dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo

«Ce l’abbiamo fatta. La piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Ayeda, due anni, profuga con i genitori in Iran, è affetta da una grave malattia che richiede un urgente trapianto di fegato. Per lei si è mobilitata una rete di associazioni italiane e straniere che avevano lanciato un appello al ministro degli Esteri Antonio Tajani, per portarla in Italia per ricevere le cure necessarie a salvarle la vita.

«Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita – ha scritto Schifani sul proprio profilo Facebook – Di fronte al grido di aiuto della piccola Ayeda e della sua famiglia la Sicilia non si è voltata dall’altra parte. Si è messa in moto una straordinaria mobilitazione umanitaria che – ha sottolineato il governatore – ha visto istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un solo obiettivo: salvare una vita. Sono certo che abbiamo messo Ayeda nelle migliori mani possibili e che l’accoglienza e la generosità dei siciliani sapranno accompagnarla in questo delicato percorso di cura e speranza», ha concluso il presidente Schifani.