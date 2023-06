Amministrative 2023: in Sicilia affluenza bassa ai ballottaggi

In occasione dei ballottaggi nei Comuni chiamati al voto in Sicilia l’affluenza, in base ai dati forniti dalla Regione Siciliana e aggiornati alle 12, risulta bassa. Nei Comuni di Aci Sant’Antonio, Acireale, Piazza Armerina e Siracusa su 186.040 cittadini chiamati al voto hanno votato in 18.163. La percentuale dei votanti è del 9,76 ossia -4,73 per cento rispetto alle amministrative precedenti. A Siracusa, l’unico capoluogo interessato dal turno di ballottaggio, ha votato il 9,34 per cento degli elettori, con un calo del 4,23 per cento rispetto al turno delle precedenti amministrative che avevano visto il 13,58 per cento di votanti.