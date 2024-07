Una turista e una sua amica sono state palpeggiate a Bagheria: indagano i carabinieri

Prima l’aggressione a sfondo sessuale, poi sono stati messi in fuga da persone residenti nella zona. Ieri notte a Bagheria, in provincia di Palermo, una turista di origine svedese e un’amica sarebbero state vittime di un’aggressione a sfondo sessuale in via Vallone de Spuches. Dopo aver trascorso la serata in un locale, le due giovani stavano tornando nell’abitazione nella quale erano ospiti: a un certo punto sarebbero state avvicinate e palpeggiate da un gruppo di giovani. Le urla delle due ragazze hanno allarmato alcune persone residenti nella zona, che si sono affacciate e hanno indotto il gruppo di ragazzi ad allontanarsi. Le ragazze hanno sporto denuncia ai carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda.