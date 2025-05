Multata a Catania la casa abusiva di Spiderman: sanzioni da quasi 5mila euro per il titolare di un b&b

Un supereroe sospeso in aria, tenuto da cavi d’acciaio sulle teste dei passanti. Ai sui piedi, altre installazioni e raffigurazioni dell’Uomo ragno e colleghi. Solo una delle trovate, ritenute abusive, del titolare di un b&b da 13 stanze – anch’esso senza autorizzazione, secondo la polizia – nel quartiere zia Lisa di Catania. Dopo un controllo, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente per circa 4.500 euro. A far scattare la segnalazione dei cittadini alle forze dell’ordine sono state proprio le installazioni, accompagnate da alcune luminarie, riconducibili alla struttura ricettiva. Di cui, nonostante l’elevato numero di stanze gestite, non risulterebbe traccia negli appositi elenchi autorizzativi. Allo stesso modo, il titolare avrebbe eluso la norma che prevede la registrazione di tutti gli ospiti sull’apposito portale della polizia di stato. Oltre alla multa, gli agenti hanno segnalato la presenza delle installazioni agli uffici competenti per predisporne la rimozione coatta.