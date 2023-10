Caltanissetta, sospesa azienda agricola con quattro lavoratori in nero

Scoperti quattro lavoratori stranieri in nero in un’azienda agricola di Caltanissetta la cui attività è stata ora sospesa. Tra i reati contestati rientra la violazione alle norme amministrative in materia di regolarità dei rapporti di lavoro, la violazione delle norme in materia di sicurezza in relazione alla mancanza della preventiva e prescritta visita medica, l’assenza della somministrazione di corsi di formazione e di informazione ai lavoratori e la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere, in sicurezza, l’attività lavorativa. Tramite la presenza del mediatore linguistico, che ha parlato con i lavoratori extracomunitari, è stata fatta luce sul fenomeno del caporalato. A conclusione degli approfondimenti investigativi verranno emesse delle sanzioni.

