immagine creata con l'intelligenza artificiale

Pomeriggio da incubo per un avvocato di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, sequestrato da un cliente. Armato di pistola, l’uomo è entrato nel suo studio professionale e lo ha costretto, sotto la minaccia dell’arma, a scrivergli un ricorso in Cassazione. L’uomo di 81 anni ha trattenuto Giovanni Allegra, che è anche assessore comunale nel paese costiero al confine tra le province di Palermo e Messina, nella sua stanza e se n’è andato solo dopo che il ricorso è stato completato.

L’avvocato sequestrato da un cliente

L’avvocato sequestrato ha mantenuto sangue freddo e ha eseguito, sotto minaccia, le richieste del cliente. Subito dopo che l’anziano ha lasciato la sua stanza, ha chiamato i carabinieri. L’81enne è stato arrestato poco dopo, nella sua abitazione, dove i militari gli hanno sequestrato la pistola e numerose munizioni.

«Attacco al diritto di difesa»

Un fatto gravissimo, secondo la Camera penale che fa capo al tribunale di Termini Imerese (in provincia di Palermo) a cui sono iscritti sia l’avvocato sequestrato che il legale Vincenzo Fiore. Anche lui pesantemente minacciato dall’ex cliente dopo avere perso la causa che lo riguardava. «L’accaduto – si legge in una nota del sindacato dei penalisti, firmata dal presidente Vincenzo Pillitteri – si inserisce in un clima sempre più preoccupante di aggressione e delegittimazione nei confronti della classe forense. Essa, presidio indispensabile delle garanzie costituzionali e dei diritti dei cittadini, appare oggi sempre più esposto a tentativi di intimidazione. Che ne minacciano l’indipendenza, l’autonomia e la libertà nell’esercizio del mandato difensivo. Ogni attacco al difensore costituisce un attacco al diritto di difesa e, conseguentemente, alla stessa funzione giurisdizionale».