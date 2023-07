Autostrada Palermo-Catania, nuovo restringimento di carreggiata per sostituzione giunto

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania è stato istituito un restringimento di carreggiata in direzione Catania, con chiusura delle corsie di marcia ed emergenza, in prossimità del chilometro 2,800, nel territorio della provincia di Palermo. Il provvedimento si è reso necessario poiché il personale su strada ha constatato il danneggiamento di un giunto di dilatazione del viadotto Eleuterio, potenzialmente insidioso per i veicoli in transito. Il restringimento rimarrà in essere per tutta la settimana corso, al fine di consentire la consegna e la posa in opera del nuovo giunto.