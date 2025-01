Autostrada Catania-Messina, incidente prima dello svincolo di Acireale. Quattro feriti

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania del distaccamento di Linguaglossa sono intervenuti per un incidente stradale sulla A18, direzione Messina, poco prima dello svincolo di Acireale. Tre autovetture sono rimaste coinvolte nel sinistro a seguito di un tamponamento a catena. Sul posto i vigili del fuoco che si trovavano a transitare in quel tratto di autostrada al momento dell’incidente, hanno così prestato i primi soccorsi ai componenti delle autovetture, mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti e avviando l’intervento dei soccorsi sanitari.

Il bilancio è di almeno 4 feriti, 3 dei quali trasportati presso il presidio ospedaliero del Cannizzaro. Sul posto anche la polizia stradale. Il tratto autostradale è rimasto, comunque, parzialmente aperto al transito.