Autostrada A19, tir prende fuoco: code e chiusura in direzione Catania

16/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Code sull’autostrada A19 tra Villabate e Bagheria, in direzione Catania, per un tir che ha preso fuoco mentre viaggiava. Dalle 10.20 di questa mattina, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate sull’arteria per l’incendio di un mezzo pesante che trasportava batterie esauste. Le fiamme sono adesso sotto controllo e si sta provvedendo a rimuovere il tir. L’autostrada è stata chiusa per permettere il completamento delle operazioni e, al momento, è stata riaperta una sola corsia.

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