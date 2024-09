Auto si ribalta sull’autostrada Palermo-Messina: ferito un automobilista

Incidente stradale sull’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto tra Castelbuono e Cefalù, in provincia di Palermo. Un’automobile si è capovolta mentre procedeva in direzione Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l’automobilista dalla vettura, poi il personale sanitario del 118 ha portato il ferito all’ospedale di Cefalù. Nel corso dell’intervento la corsia di marcia è stata chiusa al traffico. Sul posto, per la gestione della viabilità, anche personale dell’Anas.