Innovare nel settore auto si può. Ed è l’obiettivo di Comer Sud, che continua il suo percorso di crescita e innovazione nell’automotive in Sicilia. Integrando ambienti sempre più curati nell’estetica con funzionalità avanzate e digitali. Il prossimo passo, dal 1 dicembre, è l’apertura di una nuova grande sede Comer Sud a Misterbianco, nel Catanese, e il nuovo progetto di usato luxury. Proposte che si aggiungono alla presenza di Comer Sud in tutta la Sicilia: Catania, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa. Segnando una nuova fase nella storia della concessionaria e del Gruppo Di Martino, presente dagli anni ’70 nei servizi di trasporto e logistica – in ambito nazionale e internazionale -, veicoli industriali e automotive.

A Misterbianco un polo per la mobilità tecnologica

Dal primo dicembre, le attività di Comer Sud legate ai marchi Mercedes-Benz e smart si trasferiscono nella nuova struttura di viale del Commercio, a Misterbianco, nel Catanese. Un nuovo spazio – moderno e più ampio – concepito per un’esperienza premium internazionale in cui studiare modelli ed esigenze all’interno di ambienti luminosi. Nella stessa sede si troveranno, inoltre, i servizi di vendita dei Van Mercedes-Benz. Così da avere un unico riferimento per ogni esigenza legata al marchio: che sia un’auto di lusso, una smart o un veicolo commerciale. All’interno del polo si trasferisce poi la nuova officina autorizzata Mercedes-Benz e smart, con attrezzature avanzate e processi rapidi e digitalizzati, ma anche ricambi originali e tecnici certificati.

La nuova sede interattiva Comer Sud Nissan

Nella nuova sede di Misterbianco troverà spazio anche la concessionaria Nissan Comer Sud, che lascia lo storico showroom di via Acquicella Porto, a Catania. Per trovare più spazio, luce e modernità. E permettere a clienti e appassionati di fare esperienza dell’offerta del marchio giapponese in modo interattivo, attraverso le tecnologie a disposizione. Anche in questo caso, che si tratti di un iconico Qashqai o di una Juke di tendenza, ma anche i nuovi modelli elettrici e ibridi, nella stessa sede sarà possibile effettuare i test drive, configurare il proprio veicolo con la consulenza dedicata e affidarsi ai servizi post vendita specializzati.

Arriva Comer Sud Luxury per l’usato di alta gamma

Ma la vera novità è il progetto Comer Sud usato luxury, dedicato alle vetture di seconda mano di fascia alta. Nello showroom di Misterbianco si potranno trovare icone del lusso sportivo, con un’offerta di usato garantito di livello superiore, guidati da consulenti specializzati. Per chi, invece, volesse visionare l’offerta di usato multibrand, questa rimane nella sede di viale del Commercio 1, a poca distanza, finora dedicata anche ai marchi Mercedes-Benz e smart.

Dopo Ragusa, anche a Misterbianco il concept MAR20X Mercedes-Benz

Una scelta innovativa che arriva a Misterbianco dopo l’esperienza del moderno concept MAR20X Mercedes-Benz a Ragusa. Nell’unica concessionaria ufficiale della stella nella provincia iblea, inaugurata da Comer Sud nel 2023. MAR20X Mercedes-Benz è una piattaforma – fisica e virtuale – che si accompagna a una specifica proposta estetica e funzionale. Uno spazio pensato per un’esperienza ancora più immersiva, personalizzata e digitale, che va incontro ai desideri e alle esigenze dei clienti in un modo nuovo e più efficiente. Dai contenuti interattivi, pensati per ispirare, alle postazioni multimediali per dare corpo alle idee e configurare i modelli.