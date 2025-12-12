Una grande famiglia di vetture elettrificate, che sta conquistando sempre più automobilisti anche grazie agli incentivi statali e regionali per l’acquisto. Sono le auto ibride – mild, full e plug-in – e le auto 100 per cento elettriche: soluzioni diverse per chi desidera una guida più sostenibile. Per l’ambiente, ma anche per il portafoglio. Nella nostra rubrica dedicata ai motori, proviamo a orientarci tra le diverse caratteristiche e i modelli, con l’aiuto degli esperti di Comer Sud. Concessionaria siciliana e officina specializzata che tratta diversi brand, assicurando una panoramica completa del mercato e consigli personalizzati per ogni stile di guida ed esigenza.

Auto ibride: i vantaggi dell’elettrico, ma con garanzie e abitudini tradizionali

Le auto ibride segnano l’evoluzione dell’auto tradizionale verso un modello più sostenibile. Abbinando alla presenza di un classico motore a combustione interna i vantaggi di uno o diversi motori elettrici. Due tipologie entrambe presenti sulla vettura ibrida in maniera combinata, e che è possibile usare alternativamente o in contemporanea. Senza ulteriori preoccupazioni rispetto ai veicoli tradizionali: le auto ibride, infatti, nelle versioni mild e full, non hanno necessità di essere ricaricate dall’esterno, accumulando energia durante la guida e con l’aiuto del motore a combustione. Mentre le plug-in hybrid possono essere ricaricate anche tramite presa domestica o colonnina. Il diverso livello di evoluzione verso l’elettrico segna la differenze tra le proposte presenti sul mercato.

Modelli mild hybrid (MHEV)

Il mild hybrid è il primo livello di ibrido, il più vicino alle auto tradizionali. In questi modelli, il motore elettrico non può alimentare da solo il veicolo. Il suo lavoro è quindi quello di supportare il motore a combustione in alcune situazioni, per esempio alla partenza o alla ripresa. I vantaggi del supporto elettrico aggiuntivo sono un aumento di efficienza del motore a combustione, con un piccolo risparmio di carburante ed emissioni di gas. Il mild hybrid rappresenta oggi la tecnologia più diffusa nei modelli di nuova generazione, perché offre vantaggi reali in termini di consumi e accesso alle aree urbane, mantenendo costi di gestione contenuti.

Per chi è adatta un’auto mild hybrid:

Per chi vuole ridurre consumi ed emissioni senza cambiare abitudini di guida.

Per chi non ha la possibilità di ricaricare l’auto a casa o in ufficio.

Per chi percorre tragitti misti e desidera comfort, fluidità e agevolazioni fiscali.

Ecco alcuni modelli mild hybrid da Comer Sud:

Nissan Qashqai Mild Hybrid: per chi vuole un crossover comodo con consumi contenuti.

per chi vuole un crossover comodo con consumi contenuti. CUPRA Formentor Mild Hybrid: per chi vuole un SUV sportivo con consumi ridotti.

per chi vuole un SUV sportivo con consumi ridotti. Volkswagen Golf Mild Hybrid: per chi cerca una hatchback solida con guida equilibrata.

per chi cerca una hatchback solida con guida equilibrata. Volkswagen Nuovo T-Roc: per chi vuole un crossover compatto con stile deciso ed efficienza quotidiana.

Modelli full hybrid (HEV)

Le auto full hybrid sono l’esatta via di mezzo tra un veicolo sostenibile e uno tradizionale. Il motore elettrico può muovere l’auto da solo, soprattutto in ambito urbano e nel traffico. Quando serve una potenza maggiore o la batteria deve ricaricarsi, è lo stesso sistema dell’auto a cambiare automaticamente verso il motore a combustione. Il vantaggio dei modelli full hybrid è di assicurare un buon risparmio di carburante e di emissioni, specie in città, dove il motore elettrico può lavorare da solo.

Per chi è adatta un’auto full hybrid:

Per chi cerca una soluzione efficiente e senza pensieri di ricarica.

Per chi guida prevalentemente in città o in tragitti misti.

Per chi desidera ridurre costi di carburante e avere un’auto pronta all’uso in ogni momento.

Ecco alcuni modelli full hybrid da Comer Sud:

Omoda 5 SHS-H : per chi desidera un look distintivo e tecnologia avanzata in formato crossover.

: per chi desidera un look distintivo e tecnologia avanzata in formato crossover. Renault Symbioz Full Hybrid : ideale per chi cerca comfort, spazio e guida fluida.

: ideale per chi cerca comfort, spazio e guida fluida. Nissan Juke Full Hybrid: per chi desidera un crossover compatto con efficienza e personalità.

Modelli plug-in hybrid (PHEV)

Le auto plug-in hybrid sono l’ultimo passo dei modelli ibridi prima della completa sostenibilità. Dotate di una batteria più grande – e, quindi, di maggiore autonomia -, come nelle altre ibride il motore elettrico può essere ricaricato autonomamente durante la guida, con l’aiuto del motore a combustione. Ma c’è anche la possibilità aggiuntiva di collegare la batteria a una presa esterna, come nei modelli del tutto elettrici. Con il vantaggio di poter percorrere distanze più lunghe: fino a 80-100 chilometri in modalità totalmente elettrica, ideali per tragitti casa-lavoro o spostamenti quotidiani. Assicurando un maggiore risparmio di carburante ed emissioni.

Per chi è adatta un’auto plug-in hybrid:

Per chi ha la possibilità di ricaricare a casa o sul lavoro.

Per chi si muove in città durante la settimana, ma viaggia nel weekend.

Per chi desidera zero emissioni nel quotidiano, senza rinunciare all’autonomia di un motore termico.

Ecco alcuni modelli plug-in hybrid da Comer Sud:

Jaecoo 7 SHS: per chi desidera spazio, look moderno e tanta tecnologia.

per chi desidera spazio, look moderno e tanta tecnologia. CUPRA Leon Plug-in Hybrid: ideale per chi vuole sportività ed efficienza in un’unica soluzione.

ideale per chi vuole sportività ed efficienza in un’unica soluzione. Renault Rafale Plug-in Hybrid: per chi vuole un SUV elegante con autonomia elettrica reale.

per chi vuole un SUV elegante con autonomia elettrica reale. Volkswagen Tayron: per chi cerca un SUV spazioso con autonomia elettrica utile e comfort di alto livello.

Auto elettriche: da ricaricare, ma con zero emissioni e spese per il carburante

A differenza delle ibride, i modelli di auto elettriche dispongono solo di uno o più motori elettrici. Ma alimentati da batterie più grandi, con maggiore capacità e autonomia. In questo caso, però, mancando il motore a combustione, è necessario provvedere alla ricarica con una presa di corrente esterna o alle apposite colonnine di ricarica sempre più diffuse per le strade e nelle aree di sosta. Trattandosi di modelli del tutto alimentati a elettricità, il loro vantaggio è azzerare le emissioni allo scarico e ridurre drasticamente i costi di manutenzione e carburante. Certo, anche la produzione e l’uso di elettricità hanno un costo (per la tasca e per l’ambiente), ma comunque inferiore alle spese dei modelli tradizionali. Da tenere presente, però, quando si sceglie un’auto elettrica, è la pianificazione nella ricarica: la soluzione ideale per chi dispone di una presa domestica o ha accesso a colonnine pubbliche o aziendali.

Per chi è adatta un’auto elettrica:

Per chi percorre tragitti giornalieri inferiori a 150 km.

Per chi può ricaricare a casa o in azienda.

Per chi vive in città e desidera libertà di accesso alle ZTL e zero costi carburante.

Per chi cerca un’immagine sostenibile e tecnologica.

Ecco alcuni modelli elettrici da Comer Sud:

Jaecoo 5 Electric : ideale per chi cerca un SUV moderno con tecnologia avanzata e zero emissioni.

: ideale per chi cerca un SUV moderno con tecnologia avanzata e zero emissioni. Renault 5 : per chi cerca una city car stilosa con ottima autonomia.

: per chi cerca una city car stilosa con ottima autonomia. smart #1 : ideale per la città, design moderno e grande agilità.

: ideale per la città, design moderno e grande agilità. CUPRA Tavascan: per chi vuole un SUV elettrico dal look audace con guida sportiva e tecnologia avanzata

Dagli esperti di Comer Sud, infine, arriva il consiglio dei consigli: ogni tecnologia ha i suoi vantaggi, ma la scelta giusta dipende dal tuo stile di guida e abitudini quotidiane. Trovare la soluzione più efficiente e sostenibile sarà quindi più semplice con l’aiuto dei consulenti. Che sia una mild, full, plug-in hybrid o una cento per cento elettrica.