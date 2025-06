In auto con oltre 3 chili di cocaina: arrestato 35enne catanese

Arrestato questa notte a San Berillo Nuovo un 35enne del posto sorpreso con oltre 3 chili di cocaina in macchina, una Renault Twingo. L’uomo è stato fermato per un controllo dalla polizia di Catania, all’altezza dell’incrocio con corso Amedeo Duca D’Aosta, e sotto al parasole del lato conducente, è stato trovato un involucro con 0,8 grammi di cocaina, ma era sotto al suo sedile che nascondeva il bottino più consistente: 3 panetti contenenti ciascuno 1.035 grammi di cocaina per un totale di circa 3.100 grammi lordi, sequestrati. Il 35enne è stato, dunque, portato nella Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.