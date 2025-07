Catania, dall’1 settembre parcheggiare sulle strisce blu costerà di più

Dopo quello dei biglietti dell’autobus, è arrivato anche il rincaro per le strisce blu per il parcheggio a pagamento nella città di Catania. Un comunicato di poche righe arrivato dall’ufficio stampa del Comune avvisa sulla rimodulazione disposta dalla giunta comunale in accordo con l’Amts, la partecipata che si occupa del trasporto pubblico sugli autobus urbani e della sosta a pagamento non custodita. Nei giorni feriali, la sosta sarà attiva dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 21.

La tariffa oraria passerà da 0,87 a 0,90 euro, mentre il costo del tagliando per la mezza giornata – valido per sei ore consecutive – sarà di 3,60 euro. L’abbonamento mensile – riservato ai residenti – avrà un costo di 20 euro, aggiornato rispetto all’attuale importo di 18,56 euro. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dall’1 settembre, a seguito dell’adeguamento operato dall’Amts dei parcometri, delle applicazioni digitali e della segnaletica verticale.