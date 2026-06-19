Augusta, 400 chili di hashish nelle scatole delle merendine: sequestro da 3,5 milioni

19/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dovevano essere scatole piene di merendine, di passaggio ad Augusta, nel Siracusano: e, invece, contenevano circa 400 chili di hashish dal valore, sul mercato, di 3,5 milioni di euro. È la scoperta della guardia di finanza di Catania che ha arrestato il 34enne catanese al volante del fuoristrada che trasportava il voluminoso carico. Cassette di cartone con fuori il logo di prodotti dolciari, che però hanno attirato l’attenzione dei militari. Sospetto aumentato dal nervosismo dell’uomo davanti alla perquisizione. All’aperture delle scatole, i finanzieri – anziché dolciumi – hanno trovato diversi panetti di una sostanza marrone impacchettati nel cellophane. Che, i successivi esami, hanno confermato essere hashish. Facendo scattare per il 34enne l’arresto per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantità, e il trasferimento nel carcere Cavadonna di Siracusa.

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