«L’ho accoltellata e voglio darle fuoco»: telefona al 112 da un casolare di campagna del Palermitano

12/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Un 24enne di Ficarazzi, in provincia di Palermo, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della ex compagna. È stato lo stesso giovane a chiamare il numero unico per le emergenze, il 112.

Arrestato per atti persecutori a Ficarazzi

«L’ho accoltellata e voglio darle fuoco». Così avrebbe esordito al telefono con il 112 il giovane di Ficarazzi che poco dopo è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Il 24enne, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe affetto da disturbi psichici. A fare scattare l’intervento dei militari è stata la chiamata che lo stesso ragazzo ha fatto al numero unico per le emergenze. In preda al delirio, il 24enne ha raccontato di trovarsi in un casolare abbandonato, di avere accoltellato la fidanzata e di volerle dare fuoco.

L’intervento dei carabinieri nel casolare

I carabinieri di Ficarazzi, allarmati dai toni della telefonata ricevuta, hanno raggiunto subito il posto indicato. Arrivati nel luogo di campagna, i militari hanno trovato la donna viva, ma terrorizzata. Il 24enne aveva già iniziato ad appiccare fuoco a a bruciare delle sterpaglie all’interno del casolare. Anche davanti ai militari, l’uomo avrebbe continuato a urlare e a minacciare di morte l’ex compagna. La vittima ha raccontato ai carabinieri di essere stata poco prima afferrata per la gola e minacciata con un coltello. L’uomo, bloccato dai militari, è stato infatti trovato in possesso di due coltelli: uno a serramanico di 12 centimetri e uno da cucina con la lama di 9 centimetri. Inoltre, il ragazzo aveva con sé anche un accendino.

L’arresto del 24enne

Durante la denuncia, la giovane donna ha riferito di mesi di paura, persecuzioni e di centinaia di messaggi minatori che l’avrebbero costretta a vivere in uno stato di costante d’ansia. Il 24enne di Ficarazzi è stato arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese (nel Palermitano), che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

