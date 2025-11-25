Nota un uomo che si masturba in piazza mentre lei fa jogging: 19enne allerta i Carabinieri

25/11/2025

Doveva essere una normale mattinata di jogging per una ragazza di 19 anni. E, invece, si è conclusa con una visione di natura sessuale non richiesta. E una denuncia per un 46enne di Belpasso, per atti osceni in luogo pubblico a Camporotondo etneo, nel Catanese. Un luogo, piazzale Martiri di Nassyria, frequentato da minori, come riferiscono i carabinieri di della stazione di Camporotondo Etneo, intervenuti sul posto. Su chiamata della ragazza che, intorno alle 11, stava correndo nel piazzale. Il 46enne, alla guida della sua auto, parcheggia in una zona d’ombra, scende dal veicolo e inizia a masturbarsi. Per poi nascondersi dietro il veicolo, quando capisce che la ragazza – passatagli accanto facendo il giro di corsa del piazzale – lo ha notato. La 19enne, impaurita, si è subito allontanata e, considerato il luogo frequentato da diversi minori, ha subito chiamato i carabinieri, descrivendo dettagliatamente l’uomo. Attraverso le telecamere di videosorveglianza del Comune, i militari hanno potuto riscontrare i racconti della ragazza e individuare la targa dell’auto, risalendo al conducente. Che, ascoltato dai carabinieri in merito ai fatti, avrebbe
rilasciato spontanee dichiarazioni.

