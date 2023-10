Foto di Elisa

Assicurazione RC auto online: cos’è e perché acquistarla online?

L’assicurazione Responsabilità Civile Auto (nota anche come polizza o assicurazione RC auto) è con ogni probabilità il contratto assicurativo più diffuso in assoluto. Com’è noto, si tratta di un’assicurazione obbligatoria per tutti coloro che detengono la proprietà di un autoveicolo e il cui obiettivo è quello di fornire una copertura per i danni involontari causati a terzi dal mezzo assicurato.

La copertura che le compagnie assicurative forniscono è legata al pagamento di un importo in denaro, detto premio assicurativo, il cui ammontare può variare in base a molti fattori.

Dal momento che si tratta di un’assicurazione molto comune, cerchiamo di capire con esattezza di cosa si tratta e perché vale la pena di considerare la possibilità di acquistare l’assicurazione RC auto online.

È opportuno ricordare che una macchina sprovvista di copertura assicurativa non può né circolare sulle strade pubbliche e nemmeno sostare in una strada a uso pubblico e nemmeno in un’area privata aperta al pubblico. Il principio è che le autovetture possono, per svariati motivi, risultare pericolose anche se parcheggiate.

Quali sono le coperture offerte da una polizza RC auto?

Basicamente una polizza RCA copre, come accennato in copertura, i danni che il veicolo assicurato procura a terzi in caso di sinistro. Con il termine terzi si fa riferimento a cose, animali e persone; fra queste ultime rientrano anche i passeggeri presenti all’interno dei veicoli coinvolti nell’incidente con la sola eccezione del conducente.

Oltre a questa copertura di base, le compagnie danno la possibilità ai loro clienti di aggiungere altre coperture, dette comunemente garanzie accessorie che non sono ovviamente obbligatorie, ma che possono estendere molto la copertura di base. Fra quelle più comuni si ricordano soprattutto le seguenti:

infortunio del conducente (che, ricordiamolo, non è coperto nel caso della sola polizza RCA)

rinuncia alla rivalsa (copertura molto importante perché la compagnia non si rivarrà sull’assicurato qualora la responsabilità del sinistro sia sua e legata a cause particolari come, per esempio, la guida in stato di ebbrezza)

furto e incendio

atti vandalici

protezione patente

assistenza legale

ecc.

Esistono comunque molte altre coperture, alcune richieste raramente anche perché piuttosto costose come per esempio la cosiddetta kasko che risarcisce i danni al veicolo assicurato anche nel caso in cui la responsabilità del sinistro sia del conducente.

Perché acquistare una polizza RC auto online?

Una polizza RC auto online può essere acquistata sia attraverso la procedura classica, ovvero recandosi nella sede della compagnia assicurativa, oppure online, in modo decisamente più pratico, più veloce e anche più conveniente (i prodotti acquistati online, come noto, godono di sconti talvolta anche significativi). È molto importante poi ricordare che le polizze acquistate online sono sicure come quelle acquistate con la modalità tradizionale.

Tra l’altro, grazie ai comodi comparatori online, è possibile effettuare confronti fra le offerte delle varie compagnie a parità di coperture, valutare le varie opzioni e scegliere l’offerta che riteniamo più interessante non soltanto dal punto di vista economico.

La procedura da seguire per ottenere un preventivo è semplicissima. È infatti sufficiente inserire pochi dati fra cui quelli anagrafici e quelli del veicolo e nel giro di poco tempo si avranno a disposizione varie offerte da confrontare. Se una di queste ci convince avremo la possibilità di acquistare la polizza direttamente online o telefonicamente.