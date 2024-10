Il progetto di economia circolare EbioScart Plus continuano il suo programma di diffusione con la presenza al Ficondindia Fest di Santa Margherita del Belice, nell’Agrigentino. Una partnership contraddistinta dalla sperimentazione e da un dibattito pubblico sulle proprietà organolettiche e il riutilizzo degli scarti del ficodindia, cuore del processo Ebioscart Plus. Presenti all’incontro, tra gli altri, il sindaco di Santa Margherita del Belice Gaspare Viola, l’assessore comunale all’Agricoltura Francesco Santoro; l’ispettore dell’agricoltura di Agrigento Pino Accardi; il presidente dell’ordine degli agronomi di Agrigento Maria Giovanna Mangione e il presidente del locale Collegio dei periti agrari Francesco Ciaccio. L’incontro si è aperto con le relazioni tecniche introdotte dall’innovation broker del progetto Carmelo Danzì, curate dal responsabile Massimo Todaro e dal referente Mauro Calvagna, insieme a Nino Sutera, responsabile dell’Osservatorio neorurale del dipartimento agricoltura della Regione Siciliana. A concludere, il dirigente generale del dipartimento regionale Dario Cartabellotta e Vincenzo Russo, referente di neuro-marketing e docente dello Iulm di Milano.

«La partecipazione del progetto al Ficondindia Fest – commenta Carmelo Danzì – rappresenta una nuova opportunità per far conoscere in Sicilia Occidentale le potenzialità di sviluppo economico per l’isola del progetto EbioScart Plus. Il campo dimostrativo, che si è tenuto nell’azienda Interrante alla presenza di scolaresche del territorio, ha voluto valutare gli effetti del compost ottenuto dalle bucce di ficodindia, in un appezzamento collocato a orto. La tavola rotonda ha segnato, inoltre, un giro di boa importante per presentare le evidenze scientifiche e di trasferimento in cui si trova il progetto e delineare le attività necessarie da intraprendere per giungere al culmine dell’iniziativa tecnico-scientifica».