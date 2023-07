Palermo, l’Asp raccomanda un mini lockdown: «Non uscite di casa se non per necessità»

«Le alte temperature registrate in questi giorni in tutto il territorio della città metropolitana di Palermo, unitamente alla presenza di fumo generato da numerosi incendi, potrebbero determinare nella popolazione esposta, con particolare riguardo alle persone più deboli, l’insorgenza di disturbi all’apparato cardio-circolatorio e respiratorio». Così dice una nota firmata dalla dirigente dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, che chiede ai cittadini di rimanere in casa finché l’emergenza caldo e incendi non sarà passata.

«Nelle more di una mitigazione del fenomeno e nelle more di acquisire il risultato delle analisi in corso di esecuzione da parte degli enti preposti – prosegue la nota – si raccomanda, ai fini della prevenzione, di evitare l’esposizione prolungata all’aperto, se non in casi strettamente necessari. La suddetta indicazione trova particolare applicazione nei soggetti anziani e fragili ai quali si raccomanda di non uscire di casa se non per motivi eccezionali e possibilmente accompagnati».