Minacce , percosse e continue richieste di denaro per compare la droga. Dopo avere subito questi maltrattamenti una donna di Floridia (nel Siracusano) si è rivolta ai carabinieri per denunciare il figlio .

Minacce, percosse e continue richieste di denaro per compare la droga. Dopo avere subito questi maltrattamenti una donna di Floridia (nel Siracusano) si è rivolta ai carabinieri per denunciare il figlio.

L'uomo è stato arrestato e nei suoi confronti l'autorità giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Nonostante il provvedimento, l'uomo si è presentato a casa della madre per chiedere ancora del denaro. Per paura di subire ulteriori maltrattamenti, la donna ha subito allertato i militari che sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo anche per avere violato il divieto di avvicinamento.