«Aita Mari deve lasciare la costa di Lampedusa». La notizia è data dall'ong Salvamento Maritimo Humanitario che gestisce la nave impegnata nei salvataggi in mare. A bordo da giorni ci sono 176 migranti, ma le istituzioni europee non ancora concesso un porto sicuro. Una situazione che si fa più difficile in considerazione delle previsioni meteo.

L'imbarcazione, fa sapere l'ong, ha deciso di dirigersi a est della Sicilia. «A causa del grande temporale e delle onde di oltre cinque metri in arrivo. A bordo, ci sono 176 persone, compresi i bambini, temiamo per loro», si legge in un messaggio pubblicato sulle pagine social.