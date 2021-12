Cinque persone sono state fermate dalla polizia perché coinvolte nella vicenda degli spari contro il portone di un'abitazione a Vittoria. Il fatto è avvenuto il 23 novembre e la procura di Ragusa indaga per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo in luogo pubblico. Per gli inquirenti il gruppo avrebbe agito consapevolmente della possibilità di uccidere, nell'ambito di una spedizione punitiva.