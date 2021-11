ll gup del tribunale di Siracus a ha condannato i due presunti responsabili dell'omicidio di un anziano , morto dopo una coltellata a seguito di una rapina finita in tragedia. Emanuele La Boccetta , 53 anni, originario di Messina ma residente ad Avola, ha rimediato u na pena a 13 anni di reclusione , 10 anni di carcere per Salvatore Mollica , 48 anni, catanese. Il delitto fu commesso il 27 dicembre del 2008 a Cassibile , frazione a sud di Siracusa, e a perdere la vita fu Giuseppe Amenta , 75 anni, che venne accoltellato in prossimità di casa sua.

ll gup del tribunale di Siracusa ha condannato i due presunti responsabili dell'omicidio di un anziano, morto dopo una coltellata a seguito di una rapina finita in tragedia. Emanuele La Boccetta, 53 anni, originario di Messina ma residente ad Avola, ha rimediato una pena a 13 anni di reclusione, 10 anni di carcere per Salvatore Mollica, 48 anni, catanese. Il delitto fu commesso il 27 dicembre del 2008 a Cassibile, frazione a sud di Siracusa, e a perdere la vita fu Giuseppe Amenta, 75 anni, che venne accoltellato in prossimità di casa sua.

La svolta alle indagini arrivò l'anno successivo con le dichiarazioni di Mollica, che raccontò ai carabinieri di essersi recato a Cassibile insieme a La Boccetta per compiere una rapina. Lui era alla guida dell'auto mentre il 53enne si recò nella casa dell'anziano chiedendo di entrare per una telefonata a causa di un guasto alla macchina. Poco dopo, ne scaturì una colluttazione con il pensionato, ferito a morte da una coltellata, inflitta dal messinese. Nel corso delle indagini, i carabinieri scoprirono che La Boccetta era andato a compiere la rapina nonostante, in quel periodo, si trovasse agli arresti domiciliari. Dopo il delitto, si recò a Messina, a casa della sorella dove fu trovato ed arrestato nel febbraio del 2009.