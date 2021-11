Una rapina si è verificata oggi pomeriggio a Vittoria . A essere presa di mira è stata la banca Monte Paschi di Siena di via Garibaldi , non lontana dal centro storico e a pochi passi dalla centralissima piazza del Popolo. Dai primi racconti da parte delle persone che si trovavano all’interno, i malviventi sarebbero entrati in banca muniti di armi e con il volto coperto . Hanno rubato a sportello chiuso, intorno alle 14.40 per poi fuggire a piedi. Non è stato ancora reso noto l’ammontare del bottino.

Sul posto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. È arrivata anche un’ambulanza per soccorrere una dipendente che dopo il colpo ha avuto un malore. È emergenza sicurezza a Vittoria: in una settimana si sono registrate due sparatorie e una rapina. Il sindaco Francesco Aiello ha chiesto al prefetto di Ragusa l’attivazione del tavolo per la sicurezza.