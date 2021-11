Allerta arancione su tutta la Sicilia per domani 17 novembre. Il bollettino diramato dal dipartimento regionale della Protezione civile prevede su tutta l'isola la possibilità di maltempo a partire da questo pomeriggio e per le successive 24 ore. Già oggi nella zona centrale della Sicilia dal versante sud fino a quello tirrenico è intensa l'attività elettrica . Fulmini stanno interessando buona parte della regione.

Allerta arancione su tutta la Sicilia per domani 17 novembre. Il bollettino diramato dal dipartimento regionale della Protezione civile prevede su tutta l'isola la possibilità di maltempo a partire da questo pomeriggio e per le successive 24 ore. Già oggi nella zona centrale della Sicilia dal versante sud fino a quello tirrenico è intensa l'attività elettrica. Fulmini stanno interessando buona parte della regione.

Per domani, la Protezione civile prevede «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale». Non sono esclusi rovesci di forte intensità e locali forti raffiche di vento. Sui settori meridionali e orientali i quantitativi di pioggia cumulati saranno moderati, mentre nelle altre zone saranno deboli. Per quanto riguarda i mari, molto mosso lo Ionio meridionale, localmente molto mossi il Tirreno meridionale e lo Stretto.