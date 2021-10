Un fendente al petto, mortale. È morto così Christian Favara di 45 anni. L’omicidio è avvenuto all’interno di un appartamento nel cuore del centro storico di Trapani, alle spalle della cattedrale di San Lorenzo. Il delitto è stato risolto nel giro di poche ore dai carabinieri che hanno arrestato la convivente di 36 anni. È stata la donna a chiamare il 112 e successivamente a confessare.

Non è ancora chiaro il movente del delitto. Pare che i due stessero litigando quando la donna ha afferrato il coltello colpendo Favara. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La vittima era parecchio conosciuta in città, perché figlio della proprietaria del noto ristorante Bettina. L’uomo aveva alcuni precedenti penali alle spalle per droga e lo scorso anno era stato condannato a sette anni e quattro mesi perché accusato di aver provocato la morte di una giovane alla quale aveva ceduto una dose di eroina. La compagna, al termine delle formalità di rito è stata trasferita presso le carceri Pagliarelli di Palermo