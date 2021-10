Un uomo di 50 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco tra la tempia e l'orecchio. L'episodio è avvenuto, intorno alle 14 di oggi pomeriggio, a Francofonte (in provincia di Siracusa) in un vicolo in pieno centro davanti al garage della vittima .

Sul caso stanno indagando i carabinieri che, al momento, non escludono possa essersi trattato di un agguato per una spedizione punitiva. L'uomo, un disoccupato che da poco si sarebbe trasferito a Francofonte a vivere con la compagna, è andato in ospedale per farsi medicare la ferita. Probabilmente provocata dal rimbalzo del proiettile.

Stando a quanto ricostruito finora, tra il 50enne e chi ha sparato sarebbe nata una colluttazione. Pare anche che i sicari dovessero conoscere bene le abitudini della vittima. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e anche un'ambulanza del 118. Sembra difficile riuscire a raccogliere testimonianze per i militari che si stanno concentrando ad analizzare anche le immagini riprese da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona.