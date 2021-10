A causa di un incidente la strada statale 115 Sud occidentale Sicula è provvisoriamente chiusa al traffico , in entrambe le direzioni, in prossimità del km 398 nel territorio del Comune di Siracusa.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un ciclista, che nell’impatto ha perso la vita. Il personale Anas, la polizia stradale e la polizia Municipale sono presenti sul posto per gli accertamenti della dinamica, la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale.