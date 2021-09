Sarà Nello Musumeci a rivestire il ruolo di commissario per l'emergenza incendi in Sicilia. La nomina è stata fatta dal capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio , in seguito alla delibera del 26 agosto del Consiglio dei ministri. Il provvedimento riguarda anche la Calabria, la Sardegna e il Molise.

Sarà Nello Musumeci a rivestire il ruolo di commissario per l'emergenza incendi in Sicilia. La nomina è stata fatta dal capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, in seguito alla delibera del 26 agosto del Consiglio dei ministri. Il provvedimento riguarda anche la Calabria, la Sardegna e il Molise.

Compito di Musumeci sarà quello di quantificare l'ammontare dei danni e di predisporre un piano per gli interventi urgenti. Per farli il commissario potrà avvalersi della mappatura satellitare. Gli interventi dovranno riguardare attività di soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche compromesse, danneggiate o interrotte, delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale prodotto dagli incendi; ma anche prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive.

Per chi ha subito danni sono previsti contributi economici: fino a cinquemila euro per i nuclei familiari che hanno avuto compromessa l'abitazione principale. Per le attività economiche la somma arriva fino a 20mila euro. Nel caso delle aziende agricole i soldi potranno essere usati per l’acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame; la riparazione e il ripristino di recinzioni, impianti per l’approvvigionamento idrico e l’abbeverata degli animali; fronteggiare le criticità dovute alla perdita degli alveari da parte degli apicoltori. I titolari di mutui potranno chiedere la sospensione delle rate.