Dopo gli incendi che si sono verificati sugli Iblei un uomo è stato denunciato dai carabinieri. Si tratta di un imprenditore siracusano, proprietario di un fondo agricolo, che dopo le indagini dei militari è stato individuato e deferito alla procura per incendio boschivo. L'uomo, infatti, dopo avere raccolto mucchi di sfalci di potatura in diversi punti del suo terreno ha pensato di dargli fuoco per disfarsene, anziché conferirli negli appositi compattatori. Dopodiché, verso l'ora di pranzo, si è allontanato, mentre, nel frattempo, l'incendio si è alimentato fino a non poter essere più domato.