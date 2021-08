Un ragazzo di 14 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto questa notte in contrada Ciotta a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter da solo quando, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia, ha perso il controllo del mezzo ed è violentemente finito sul selciato.