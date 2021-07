Revisioni dei parametri per stabilire i colori delle Regioni, green pass esteso e proroga fino al 31 dicembre dello stato di emergenza. Questi sono i tre punti chiava nel nuovo decreto illustrato oggi pomeriggio dal ministro alla Salute Roberto Speranza dopo la riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi.

Secondo quanto dichiarato dal ministro del governo guidato da Mario Draghi, il cambio di colore delle regioni sarà stabilito dal parametro prevalente il tasso di ospedalizzazione, un punto su cui si era concentrato anche il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. «Una regione bianca passa in giallo quando le terapie intensive superano il 10 per cento di occupazione e il 15 per cento in area medica - ha detto il ministro - Mentre passa in arancione col 20 per cento in terapia intensiva e il 30 per cento in area medica. E, infine, passa a rossa rispettivamente con i due parametri al 30 e 40 per cento. Fino a pochi mesi fa il parametro di riferimento era l'Rt. Adesso arriviamo a questo accordo dopo un accordo con le regioni».

Modifiche anche per quanto riguarda l'utilizzo del Green pass, che è previsto all'interno di ristoranti, stadi, musei e sale congressi. «Il messaggio che vogliamo dare - ha concluso Speranza - è positivo: evitare le nuove chiusure attraverso le vaccinazioni. Il messaggio è quello di vaccinarsi».