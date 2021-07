Un mercato dal fatturato lucrosissimo, che oggi si muove a livello intercontinentale ma le cui espressioni un tempo erano legate anche a tradizioni culturali , oltre che all'attività di sostentamento per tante famiglie. Per raccontare il mondo che ruota attorno alla pesca del tonno rosso bisogna letteralmente immergersi in un ecosistema complesso ma che, a suo modo, ha anche punti di riferimento chiari. Non solo per le regole che disciplinano il settore dal momento in cui è stato introdotto il sistema delle quote , i permessi speciali necessari per poter pescare, ma anche per i personaggi che da oltre un decennio lo popolano.

Per risalire la corrente e andare all'origine del sistema che porta il pregiato pesce sulle tavole degli amanti di sushi e sashimi, IrpiMedia - testata indipendente di giornalismo transnazionale - pubblica oggi Tonno Nero, inchiesta a cui ha preso parte anche il giornalista di MeridioNews Simone Olivelli. Un lavoro lungo quasi un anno, durante il quale sono state raccolte testimonianze e analizzati documenti fondamentali per capire cosa si muove sotto il livello di superficie. Tra gli uffici del ministero per le Politiche agricole e i pescherecci che, lontano dalle coste, vanno a caccia di uno dei pesci più desiderati. La Sicilia, con la sua posizione al centro del Mediterraneo, svolge un ruolo importante: non sono pochi, infatti, gli imprenditori che nell'isola detengono le quote.

Questa però è una storia che non conosce confini. E così, seguendo gli esemplari di tonno rosso, specialmente dal momento in cui finiscono nelle reti e da lì nelle gabbie, si finisce per ritrovarsi a Malta, dove da anni si trovano buona parte delle farm. Gli allevamenti dove i tonni vengono fatti ingrassare per poi volare, senza lasciare quasi traccia di sé nei ristoranti nostrani, in Giappone. La patria del sushi, ma anche l'ultima tappa di un percorso in cui non mancano gli angoli bui, le zone d'ombra e - cronache alla mano - anche le attenzioni della polizia giudiziaria. Tonno Nero, oltre che essere un'inchiesta scritta (link), è anche un lavoro video, di cui MeridioNews pubblica il trailer.