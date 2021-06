Nuova tragedia al largo delle coste siciliane. Almeno sette persone sono morte, ma si temono dispersi, nel corso dei soccorsi di un barchino in difficoltà che si trovava a sette miglia da Lampedusa. Sul posto, dopo una segnalazione partita da un telefono Gsm di uno dei migranti a bordo, sono interventure due motovedette della guardia costiera.

Il barchino, di appena otto metri e con a bordo una sessantina di persone, si è capovolto. I militari hanno tratto in salvo 46 persone, il team sanitario del Cisom ne ha rianimato altre cinque e stabilizzato una donna in gravidanza. Recuperati sette cadaveri. Sono in corso le ricerche di eventuali dispersi. Per questo dalla base aerea di Catania hanno preso il volo un Atr42 della guardia costiera e un elicottero di Frontex.