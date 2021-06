Da oggi l'isola di Favignana avrà un presidio dei vigili del fuoco e la disponibilità, per tutto l'anno, dei mezzi antincendio. Ad annunciarlo è una nota dello staff del sindaco Francesco Forgione, che dichiara: «Finalmente torneremo ad avere un presidio estivo dei vigili del fuoco. Abbiamo sottoscritto un'apposita convenzione con il presidente della Regione, Nello Musumeci, il Comando nazionale dei vigili del fuoco, la prefetta di Trapani Filippina Cocuzza, il direttore regionale reggente dei vigili del fuoco della Sicilia Gaetano Vallefuoco e il comandante del Corpo forestale regionale Giovanni Salerno».

L'onere finanziario, a differenza di quanto accaduto in passato, sarà a carico della Regione, mentre il Comune provvederà a mettere a disposizione un edificio per ospitare la squadra dei vigili del fuoco, i relativi mezzi e le attrezzature antincendio. Il presidio sarà operativo ogni giorno con tre unità di personale. «La legge, purtroppo - conclude il sindaco - impedisce di avere una caserma permanente prevista solo per i territori interessati da numeri molto maggiori di interventi annui di quelli che, per fortuna, si registrano nelle nostre isole. Fortunatamente avremo, però, la disponibilità tutto l'anno dei mezzi antincendio forniti dal Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco che si aggiungeranno a quelli della nostra Protezione civile e saranno utilizzati a chiamata da volontari formati, in questi mesi, dal comando provinciale dei vigili del fuoco».