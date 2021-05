Sono in arrivo da domani, 21 maggio, nei centri siciliani due nuove forniture di vaccini anti-Covid per un totale di 66.700 dosi, recapitate dal corriere espresso di Poste Italiane. Attraverso gli speciali furgoni di Sda saranno consegnate in sette farmacie ospedaliere rispettivamente 53.900 fiale Moderna e 12.800 Johnson & Johnson.