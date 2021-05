È stato trovato all'interno di casolare in un campagna nel territorio di Floridia (in provincia di Siracusa) dove aveva allestito un letto e fatto una scorta di acqua e cibo. Il 52enne catanese, già gravato da numerosi precedenti per vari reati, era stato denunciato dalla moglie per soprusi, violenze e maltrattamenti fisici e psicologici. Dopo un breve periodo di latitanza, l'uomo adesso è stato arrestato e si trova nel carcere aretuseo di Cavadonna.