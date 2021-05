Tre pescherecci italiani sono stati mitragliati da una motovedetta militare libica mentre erano impregnati in battute di pesca al largo delle coste di Bengasi. I colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto anche l'Aliseo, della flotta di Mazara del Vallo, e ferito il comandante Giuseppe Giacalone. «Non ci sono stati colpi esplosi contro imbarcazioni - ha smentito il commodoro Masoud Ibrahim Abdelsamad, portavoce della marina - ma colpi di avvertimento in aria» per fermare le imbarcazioni da pesca che avrebbero sconfinato in acque territoriali libiche. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli su quanto accaduto e non si conoscono nemmeno le condizioni del comandante ferito.